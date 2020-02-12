Глазков: Отдал Продивусу 65 тысяч долларов за переход в профессионалы

Этот вопрос вновь стал актуальным после недавнего перехода на профи-ринг Виктора Выхриста, который в конце января подписал контракт с немецкой промоутерской компанией. В ответ на это Федерация бокса Украины во главе с Владимиром Продивусом дисквалифицировала его менеджера Андрея Котельника, а у самого боксера могут забрать служебную квартиру и стипендию.

"Ситуация с Выхристом напомнила историю моего перехода в профессионалы. После Олимпиады в Пекине, где завоевал бронзовую медаль, у меня было твердое желание переходить в профессиональный бокс.

Были предложение от К2, немецкого «Юниверсум Бокс промоушен» и российской промоутерской компании «Пушка» Кирилла Пчельникова.

Съездил в Германию, но там мне не понравилось отношение. В итоге принял предложение от Пчельникова. Оно было выгоднее и в финансовом плане. Немцы предлагали 100 тысяч долларов отступных, русские – 200 тысяч. Мой тогдашний менеджер Сергей Янчишин предложил поделить отступные в пропорции: 70 000 – мне, 65000 – ему и 65000 – Продивусу. Честно говоря, вообще не понимал, откуда там Продивус нарисовался. Он на тот момент совсем недавно пришел в федерацию бокса, для меня было удивительно, что должен отдать ему треть суммы. Сначала грешил на Янчишина – думал, хочет себе забрать 130 тысяч. Но, как оказалось, зря. Мы встретились в офисе Продивуса в Мостобуде, Янчишин там все эти цифры повторил. Когда я предложил оставить мне 50 процентов от суммы, на меня, 24-летнего пацана, начали давить. Продивус сказал, что эти деньги пойдут на развитие украинского бокса.

Куда они пошли на самом деле – не знаю, отчетов об их использовании мне никто не давал. Могу только догадываться. Чтобы все было максимально понятно, дополню историю деталями.

200 тысяч долларов привозил в Киев российский промоутер Герман Титов, представлявший интересы Кирилла Пчельникова.

Мне Продивус с Янчишин из этих 200 отдали 70 и отпустили с чистой совестью с пожеланием достичь вершин в профессиональном боксе.

Подчеркну, что к Янчишину нет никаких претензий. В течение нескольких лет он был моим менеджером, помогал мне. Перед ним у меня были обязательства.

Что же касается Продивуса, то мне все сразу стало понятно, когда увидел, как начали наезжать на Выхриста.

Вряд ли бы это произошло, если бы руководство федерации получало от него средства на развитие украинского бокса", - сказал Глазков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Вячеслав Глазков ушел из бокса и начал карьеру дальнобойщика.