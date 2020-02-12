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Владимир Кличко может провести бой с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Для этого британец должен победить Уайлдера

Владимир Кличко может провести бой с Тайсоном Фьюри
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что может провести поединок с Тайсоном Фьюри, если тот победит Уайлдера.

"Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам.

Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы провели много раундов в ринге. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня. Имею в виду в нынешнее время.

Верите вы в это или нет, но я полагаю, что Фьюри может победить. Я хотел бы, чтобы он это сделал, но у него может и не получиться. А затем можно предположить мой реванш с Тайсоном.

Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет. Запомни мои слова. Я не объявляю реванш", – сказал Кличко.

Напомним, что реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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