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Кличко: Надеюсь, что Джошуа объединит пояса

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Но для этого ему придется встретиться с Уайлдером

Кличко: Надеюсь, что Джошуа объединит пояса
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что победитель реванша Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер может провести поединок с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

"Этот поединок может состояться. Энтони пришел в себя, после негативного опыта с Руисом он стал еще лучше. Увидим, как все сложится. В конце 2020 года у нас может появиться абсолютный чемпион, удерживающий все пояса.

Стили делают поединки либо захватывающими, либо нет. Джошуа – превосходный спортсмен, великий боец и олимпийский чемпион. Но самое главное – он отличный парень, который идеально поддерживает свой образ чемпиона мира в супертяжелом весе.

Я горжусь тем, что называю его своим другом, хоть мы и были соперниками. Я думаю и надеюсь, что в конечном итоге Энтони объединит все пояса. Это возможный план. Но до тех пор на его пути будут появляться определенные препятствия. Так что давайте просто займем удобное положение и будем получать удовольствие", – сказал Кличко в интервью The National.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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