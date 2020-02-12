Кличко: Надеюсь, что Джошуа объединит пояса

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что победитель реванша Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер может провести поединок с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.

"Этот поединок может состояться. Энтони пришел в себя, после негативного опыта с Руисом он стал еще лучше. Увидим, как все сложится. В конце 2020 года у нас может появиться абсолютный чемпион, удерживающий все пояса.

Стили делают поединки либо захватывающими, либо нет. Джошуа – превосходный спортсмен, великий боец и олимпийский чемпион. Но самое главное – он отличный парень, который идеально поддерживает свой образ чемпиона мира в супертяжелом весе.

Я горжусь тем, что называю его своим другом, хоть мы и были соперниками. Я думаю и надеюсь, что в конечном итоге Энтони объединит все пояса. Это возможный план. Но до тех пор на его пути будут появляться определенные препятствия. Так что давайте просто займем удобное положение и будем получать удовольствие", – сказал Кличко в интервью The National.