Уайлдер: Я не буду играться с Фьюри

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий реванш против Тайсона Фьюри.

"Фьюри может говорить, что уверенно победит меня, но он сам в это не верит. Вот почему он внес такое большое количество изменений. Если бы Тайсон верил в свою победу в нашем первом бою, он бы не стал так много менять. Следующее, что он собирается сделать – сходить к духовному наставнику.

У Отто Валлина был хороший план на бой с Фьюри, и он его реализовал. Этот поединок следовало остановить из-за глубокого рассечения Тайсона. Я с нетерпением жду возможности снова раскрыть эту сечку возле глаза. Когда она откроется и на лице Фьюри появится кровь, я моментально его прикончу. Я не буду играться.

Я нокаутировал Тайсона в первом бою, но победа мне не досталась. Я собираюсь сделать это снова", – сказал Уайлдер.

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.