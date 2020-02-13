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Хирн: Бой Джошуа – Фьюри можно организовать за две минуты
Мнение британского промоутера.
Тайсон Фьюри 22 февраля проведет бой-реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. В случае победы Фьюри все титулы в супертяжелом весе окажутся в руках британцев.
"Уайлдер сказал, что ему не интересен Джошуа. Вот почему я хочу, чтобы в реванше победил Фьюри. Джошуа хочет драться с Фьюри, а Фьюри хочет драться с Джошуа.
Нам нужен двухминутный разговор с промоутером Бобом Арумом и менеджером Фьюри – и соглашение будет достигнуто.
Победитель реванша будет находиться под таким сильным давлением. В этот раз бой с Джошуа будет неизбежным", - заявил Хирн в интервью Sky Sports.
Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионский бой Постола перенесен на 9 мая.