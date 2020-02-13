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Хирн: Бой Джошуа – Фьюри можно организовать за две минуты

Бокс
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Мнение британского промоутера.

Хирн: Бой Джошуа – Фьюри можно организовать за две минуты
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Тайсон Фьюри 22 февраля проведет бой-реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. В случае победы Фьюри все титулы в супертяжелом весе окажутся в руках британцев.

"Уайлдер сказал, что ему не интересен Джошуа. Вот почему я хочу, чтобы в реванше победил Фьюри. Джошуа хочет драться с Фьюри, а Фьюри хочет драться с Джошуа.

Нам нужен двухминутный разговор с промоутером Бобом Арумом и менеджером Фьюри – и соглашение будет достигнуто.

Победитель реванша будет находиться под таким сильным давлением. В этот раз бой с Джошуа будет неизбежным", - заявил Хирн в интервью Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпионский бой Постола перенесен на 9 мая.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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