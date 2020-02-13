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Линарес хочет реванша с Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Он будет пытаться получить шанс на реванш

Линарес хочет реванша с Ломаченко
Новина українською

Хорхе Линарес считает, что украинцу Василию Ломаченко будет очень непросто в поединке с Теофимо Лопесом:

"Я сделал то, что никому не удавалось. Я уронил Ломаченко. Я жду реванша. Посмотрим, никогда не знаешь, что будет дальше.

Ломаченко – Лопес? Это будет очень-очень-очень и еще раз очень сложный бой для Ломаченко. Послушайте, у Теофимо нереальная мощь, он большой, и он сильно бьет. Но. Ломаченко – лучший боксер Р4Р. Он лучший, он быстрый, прекрасный боксер, но ты никогда не можешь ничего знать наперед. Посмотрите наш бой, он ведь там побывал на полу. Бокс непредсказуем. Но это точно будет интересный бой.

Сможет ли Ломаченко нокаутировать Лопеса? Опять же, мы ничего не можем знать наперед. Ничего. Но посмотрим.

Мой бой с Ломаченко? Я был готов к нему превосходно. Но Василий – лучший боксер, с которым я когда-либо встречался. Я хочу реванш. Сейчас я очень много работаю и хочу получить реванш".

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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Источник:
sport.ua
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