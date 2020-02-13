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Хирн: Усик уже тренируется
Промоутер Эдди Хирн сказал, что украинский супертяжеловес Александр Усик проходит восстановление после травмы локтя.
"Он не травмирован. После поединка с Уизерспуном ему необходимо было пройти реабилитацию локтевого сустава. Он спросил, сможем ли мы перенести поединок на конец апреля. Но это нерабочая для нас дата. Поэтому мы сдвинули бой на май.
Возможно, он был травмирован 4 недели назад, но он уже тренируется. Он находится в лагере к поединку с Чисорой", – сказал Хирн.
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Источник:ua.tribuna
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