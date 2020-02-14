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Фьюри: Не думаю, что Уайлдер бьет сильнее Кличко
Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) сравнил своих главных соперников в карьере.
Фьюри в 2015 году судейским решением сенсационно прервал гегемонию Владимира Кличко в супертяжелом весе, а в декабре 2018-го, дважды побывав в нокдауне, добился ничьей в поединке с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО), с которым в следующую субботу проведет бой-реванш в Лас-Вегасе.
"Многие считают Уайлдера величайшим панчером в истории хэвивейта. Но, как по мне, это не так. Ведь он не сумел нокаутировать меня, верно? Да, я зевнул его лучший удар. Да, я оказался на канвасе. Но поднялся на ноги и продолжил бой.
Не думаю, что Уайлдер бьет сильнее Кличко. У Владимира также был невероятной мощи удар. Да и боев он провел больше, чем Уайлдер.
Бойцовский интеллект Уайлдера? Скажем так, он в порядке, но не на уровне Кличко", - отметил Фьюри.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри в реванше с Уайлдером попытается нокаутировать американца.