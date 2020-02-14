Фьюри: Не думаю, что Уайлдер бьет сильнее Кличко

Фьюри в 2015 году судейским решением сенсационно прервал гегемонию Владимира Кличко в супертяжелом весе, а в декабре 2018-го, дважды побывав в нокдауне, добился ничьей в поединке с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО), с которым в следующую субботу проведет бой-реванш в Лас-Вегасе.

"Многие считают Уайлдера величайшим панчером в истории хэвивейта. Но, как по мне, это не так. Ведь он не сумел нокаутировать меня, верно? Да, я зевнул его лучший удар. Да, я оказался на канвасе. Но поднялся на ноги и продолжил бой.

Не думаю, что Уайлдер бьет сильнее Кличко. У Владимира также был невероятной мощи удар. Да и боев он провел больше, чем Уайлдер.

Бойцовский интеллект Уайлдера? Скажем так, он в порядке, но не на уровне Кличко", - отметил Фьюри.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Фьюри в реванше с Уайлдером попытается нокаутировать американца.