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Ломаченко принял участие в соревнованиях по дрифту
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) уделил время своему хобби.
Чемпион мира в легком весе поучаствовал в автогонках в Одессе. В каком статусе Ломаченко садился за руль автомобиля, не уточняется.
"Дрифт Ломаченко. Угадай, в какой машине".
Ожидается, что следующий бой Василия Ломаченко состоится 30 мая в США, а его соперником станет чемпион IBF Теофимо Лопес.
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