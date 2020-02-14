Ломаченко принял участие в соревнованиях по дрифту

Чемпион мира в легком весе поучаствовал в автогонках в Одессе. В каком статусе Ломаченко садился за руль автомобиля, не уточняется.

"Дрифт Ломаченко. Угадай, в какой машине".

Ожидается, что следующий бой Василия Ломаченко состоится 30 мая в США, а его соперником станет чемпион IBF Теофимо Лопес.