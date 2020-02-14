Арум: Фьюри и Уайлдер не просят нейтральных судей

Чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 40 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) 22 февраля в Лас-Вегасе проведут бой-реванш.

В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована спорная ничья – Фьюри дважды оказывался в нокдауне, но в остальных раундах выглядел предпочтительней чемпиона.

"Я хотел бы получить лучшей судей, и если они все будут американцам, то это нормально. У нас есть британец Фьюри и американец Уайлдер – и никто не просит нейтральных судей.

Их им не нужны судьи, потому что они будут искать нокаут. Я шучу, но у нас есть полное доверие к комиссии со стороны всех промоутеров.

Мы предполагаем, что они назначат трех лучших судей мирового уровня. Мы очень довольны тем, как идут дела, и тем, как комиссия справляется с этим боем", - приводит слова Арума BoxingScene.