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Фьюри: Уайлдер не стал лучше

Бокс
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Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) не ждет чего-то нового от Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО).

Фьюри: Уайлдер не стал лучше
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Фьюри и Уайлдер 22 февраля в Лас-Вегасе проведут бой-реванш за пояс WBC в супертяжелом весе. В первом поединке в декабре 2018 года боксеры разошлись ничьей.

"Стал ли Уайлдер лучше в течение прошлого года? Нет, не стал. Он не сделал ничего, чтобы измениться.

Он чистым нокаутом в первом раунде выиграл бой против Доминика Бризила. Ты не можешь научиться чему-либо из этого. Ортис задал ему урок бокса в течение первых 7 раундов, пока он не донёс свой удар правой.

Изменился ли он? Нет. Не так много вещей, которые он может изменить. Ему уже 34 года, и он еще не проигрывал. Когда у тебя такая психология, такой настрой – ты не изменишься", - отметил Фьюри.

Ранее UA-Футбол опубликовал прогноз Александра Усика на реванш Уайлдера и Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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