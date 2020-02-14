Фьюри: Уайлдер не стал лучше

Фьюри и Уайлдер 22 февраля в Лас-Вегасе проведут бой-реванш за пояс WBC в супертяжелом весе. В первом поединке в декабре 2018 года боксеры разошлись ничьей.

"Стал ли Уайлдер лучше в течение прошлого года? Нет, не стал. Он не сделал ничего, чтобы измениться.

Он чистым нокаутом в первом раунде выиграл бой против Доминика Бризила. Ты не можешь научиться чему-либо из этого. Ортис задал ему урок бокса в течение первых 7 раундов, пока он не донёс свой удар правой.

Изменился ли он? Нет. Не так много вещей, которые он может изменить. Ему уже 34 года, и он еще не проигрывал. Когда у тебя такая психология, такой настрой – ты не изменишься", - отметил Фьюри.

Ранее UA-Футбол опубликовал прогноз Александра Усика на реванш Уайлдера и Фьюри.