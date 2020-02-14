Владимир Кличко представил персональную марку чая

Бренд органического чая от Владимира Кличко представлен под названием «WYLLIT».

"WYLLIT от Кличко – теперь вы можете коснуться силы воли. Она, наконец, становится ощутимой", - говорит Кличко-младший в презентации.

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года. Два последних боя украинец проиграл – Тайсону Фьюри по очкам и Энтони Джошуа нокаутом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко ждет от Энтони Джошуа объединения титулов в супертяжелом весе.