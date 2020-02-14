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Владимир Кличко представил персональную марку чая
Новый проект бывшего короля супертяжелого веса.
Бренд органического чая от Владимира Кличко представлен под названием «WYLLIT».
"WYLLIT от Кличко – теперь вы можете коснуться силы воли. Она, наконец, становится ощутимой", - говорит Кличко-младший в презентации.
Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года. Два последних боя украинец проиграл – Тайсону Фьюри по очкам и Энтони Джошуа нокаутом.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко ждет от Энтони Джошуа объединения титулов в супертяжелом весе.
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