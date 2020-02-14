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Бой Усик - Чисора может состояться 23 мая

Бокс
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Украинец восстанавливается от травмы

Бой Усик - Чисора может состояться 23 мая
Новина українською

Со-промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Хирн назвал новую дату боя украинца против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Функционера цитирует talkSPORT.

"Бой Александра Усика и Дерека Чисоры находится в разработке на 23 мая. Он должен состояться на O2 Arena в Лондоне. Изначально поединок был запланирован на 28 марта, но его перенесли из-за того, что Усик продолжает восстанавливаться от полученной ранее травмы локтя".

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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