Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кажется, он уже готов: Усик отрабатывает технику на тренировке. Видео
Александр тренируется по полной
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Видео с очередной тренировки украинца предоставляет luckypunch.net:
Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал о дальнейших планах своего подопечного:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...