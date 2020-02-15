Мейвезер: С Хабибом готов биться днем, а с Конором - вечером

Экс-чемпион мира, американская легенда бокса Флойд Мейвезер заявил о готовности сражаться против бойцов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Его слова цитирует Daily Mail:

"Я уже говорил о боях с Хабибом и Конором в один день. С Хабибом готов подраться днем, а с Конором - вечером.

Вы платите 250 долларов и смотрите оба поединка" - заявил Мейвезер.

Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою.