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Мейвезер: С Хабибом готов биться днем, а с Конором - вечером

Бокс
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Самоуверенный американец

Мейвезер: С Хабибом готов биться днем, а с Конором - вечером
UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира, американская легенда бокса Флойд Мейвезер заявил о готовности сражаться против бойцов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Его слова цитирует Daily Mail:

"Я уже говорил о боях с Хабибом и Конором в один день. С Хабибом готов подраться днем, а с Конором - вечером.

Вы платите 250 долларов и смотрите оба поединка" - заявил Мейвезер.

Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою.

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В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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