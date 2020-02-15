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Мейвезер: С Хабибом готов биться днем, а с Конором - вечером
Самоуверенный американец
Экс-чемпион мира, американская легенда бокса Флойд Мейвезер заявил о готовности сражаться против бойцов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Его слова цитирует Daily Mail:
"Я уже говорил о боях с Хабибом и Конором в один день. С Хабибом готов подраться днем, а с Конором - вечером.
Вы платите 250 долларов и смотрите оба поединка" - заявил Мейвезер.
Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою.
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