Фьюри о бое с Уайлдером: Я проиграю ему, только если я полное ничтожество

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) накануне поединка против чемпиона мира по версии WBC, американца Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) поделился мыслями поповоду мощности удара соперника и обстоятельствах, при которых он мог бы проиграть бой. Его слова цитирует TalkSports:

"Удары Уайлдера не так сильны, как о них говорят вокруг. Я бы даже сказал, что они вообще не тяжелые. Если бы я был неправ, то не поднялся бы в 12-м раунде в первом бою. Это не та мощь, в которую верит Уайлдер. Он считает себя королем, пора дать ему урок.

Уайлдер дважды отправил меня в нокдаун, но я поднялся и вернул преимущество, погонял американца по рингу. Он нокаутировал всех до и после меня. Если Уайлдер два раза не смог это сделать, то почему этот идиот думает, что нокаутирует меня с третьей попытки? Я проиграю ему, только если я полное ничтожество" - сказал британец.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США).