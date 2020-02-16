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Со взглядом победителя: Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. Фото

Бокс
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Похоже украинец настроен серьезно

Со взглядом победителя: Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. Фото с тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram:

Со взглядом победителя: Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее промоутер Александра объявил возможную дату боя своего подопечного.

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В статье: Александр Усик
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