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Со взглядом победителя: Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. Фото
Похоже украинец настроен серьезно
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. Фото с тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что ранее промоутер Александра объявил возможную дату боя своего подопечного.
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