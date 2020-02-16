Промоутер Джошуа: У Уайлдера слабый подбородок, но Фьюри не обладает сильным ударом

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн прокомментировал предстоящий бой американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) и британца Тайсона Фьюри (29-0-1; 20 КО). Его слова цитирует TalkSports:

"У Уайлдера слабый подбородок, но Фьюри не обладает мощным ударом в масштабах супертяжелого веса. Однако Тайсон может сильно ударить. Если он чисто попадет по Уайлдеру, то создаст ему проблемы. Как по мне, Деонтею нужно действовать более опрометчиво" - сказал Хирн.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что ранее Фьюри заявил, что уверен в своей победе.