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Промоутер Джошуа: У Уайлдера слабый подбородок, но Фьюри не обладает сильным ударом
Комментарий специалиста
Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн прокомментировал предстоящий бой американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) и британца Тайсона Фьюри (29-0-1; 20 КО). Его слова цитирует TalkSports:
"У Уайлдера слабый подбородок, но Фьюри не обладает мощным ударом в масштабах супертяжелого веса. Однако Тайсон может сильно ударить. Если он чисто попадет по Уайлдеру, то создаст ему проблемы. Как по мне, Деонтею нужно действовать более опрометчиво" - сказал Хирн.
Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США).
Отметим, что ранее Фьюри заявил, что уверен в своей победе.
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