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Уайлдер – Фьюри II: когда и где смотреть онлайн бой

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри 22-02-2020 дата и время боя, трансляции

Уайлдер – Фьюри II: когда и где смотреть онлайн бой
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе на арене MGM Grand проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). В первом бою в декабре 2018 года боксеры определить сильнейшего не смогли.

В Украине легально бой-реванш Уайлдера и Фьюри можно посмотреть по подписке портала Megogo.net. Трансляция из Лас-Вегаса начнется 23 февраля в 04:00 по киевскому времени.

Также следить за битвой гигантов в Лас-Вегасе вы сможете вместе с UA-Футбол в текстовом онлайне. Ссылка на сайте появится в субботу вечером.

Результат реванша между Уайлдером и Фьюри вы сможете одними из первых узнать на UA-Футбол сразу по окончанию поединка. А в нашем боксерском разделе уже сейчас доступны самые актуальные новости о грядущем мегафайте.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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