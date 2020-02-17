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Вся карьера Василия Ломаченко за 10 минут. ВИДЕО
От первого боя в жизни до статуса одного из лучших боксеров в истории.
Возвращение Василия Ломаченко на ринг ожидается в мае, а его соперником должен стать небитый чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес.
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