Хэй: Фьюри ставит на кон жизнь

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) повторно выяснят отношения в ближайшую субботу в Лас-Вегасе. Победитель покинет ринг с поясом WBC в супертяжелом весе.

"Тайсон дерется с бойцом, которому для победы хватает всего одного точного удара. В таком случае важно быть уверенным на 100% в том, что твои защитные навыки улучшились в сравнении с предыдущим боем. И в таком случае очень непросто довериться тренеру, с которым ты не работал ранее. Это – огромный риск. И Фьюри пошел на это в преддверии самого большого боя в своей карьере.

Можно сказать, что он ставит на кон свою жизнь. Представьте, что вы увлекаетесь парашютным спортом. Что у вас за спиной 100 прыжков с одним и тем же инструктором. А сейчас вам предстоит доверить свою жизнь человеку, о котором вы ничего не знаете. Как на такое предложение вы бы ответили? Верно, отказом", - отметил Хэй.

Тайсон Фьюри на первый бой с Деонтеем Уайлдером выходил с Бэном Девинсоном. В декабре прошлого года новым тренером британца стал Джаван Хилл.