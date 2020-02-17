Леннокс Льюис: Я слышал, как Уайлдер сказал, что он нокаутировал бы молодого Майка Тайсона

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис отреагировал на слова действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 KO), который недавно заявил, что нокаутировал бы Майка Тайсона.

"Я слышал, как Уайлдер сказал, что он нокаутировал бы молодого Тайсона. Думаю, легко так говорить, пока на самом деле не выйдешь на ринг. Мне нравится Уайлдер. Но он никогда не выходил на ринг с настолько яростным боксером, который хотел бы сломать тебе ребра каждым ударом".

Напомним, что Деонтей Уайлдер в ночь с 22 на 23 февраля проведет реванш против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).