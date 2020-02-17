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Стала известна дата боя Ломаченко - Лопес

Бокс
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Бой пройдет 30 мая

Стала известна дата боя Ломаченко - Лопес
Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко на своей официальной странице в Instagram подтвердил, что поединок за 4 пояса легкого веса против Тео Лопеса состоится 30-го мая. Ломаченко владеет поясами WBA, WBC, WBO, а у Лопеса есть титул IBF.

"Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса", - сообщается на странице боксера.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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