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Стала известна дата боя Ломаченко - Лопес
Бой пройдет 30 мая
Украинский боксер Василий Ломаченко на своей официальной странице в Instagram подтвердил, что поединок за 4 пояса легкого веса против Тео Лопеса состоится 30-го мая. Ломаченко владеет поясами WBA, WBC, WBO, а у Лопеса есть титул IBF.
"Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса", - сообщается на странице боксера.
Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial