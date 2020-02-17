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Владимир Кличко: Супертяжем №1 должен стать Джошуа
Украинец считает Энтони превосходным бойцом
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко дал прогноз на реванш чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Слова украинца приводит Sky Sports.
"Думаю, или Уайлдер одержит победу нокаутом, или Тайсон победит по очкам. Я бы не сказал, что у один из них явно превосходит другого.
Прямо сейчас супертяжа №1 нет. Для этого нужно объединить пояса, если это возможно. Лучший боксер должен встретиться с лучшим. Я думаю, им должен стать Джошуа. Он превосходный боец".
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