Мейвезер: Я люблю Леброна. Но если речь идёт о лучшем спортсмене десятилетия, то это я

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер прокомментировал попадание знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса на первое место в рейтинге спортсменов-мужчин за минувшее десятилетие по версии Associated Press. По мнению Мейвезера, на первой строчке должен был оказаться не Леброн, а он сам.

"Я люблю Леброна. Но если речь идёт о лучшем спортсмене десятилетия, то это я.

За моей спиной нет крупных спонсоров, компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих спортсменов и обеспечивают им признание, которого те желают", — приводит слова боксёра BoxingScene.

Леброн Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс". На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе.