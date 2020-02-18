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Далакян вернется к тренировкам через три месяца

Бокс
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Артем Далакян (20-0, 14 КО) узнал подробности своего диагноза.

Далакян вернется к тренировкам через три месяца
Новина українською

Далакян 8 февраля в Киеве по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе. Со второго раунда украинец боксировал с переломом правой руки.

"К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило оскольчатый перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали три ведущих украинских травматолога. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее 2 месяцев

Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не ранее, чем через три месяца. Но я уверен, что наш чемпион вернется и своими действиями в ринге в следующем бою даст четкий ответ всем экспертам бокса относительно своего уровня мастерства", - говорит врач Далакяна Вячеслав Попов.

С учетом прогнозов медиков следующее появление Артема Далакяна на ринге вряд ли состоится ранее сентября 2020 года.

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В статье: Бокс Артем Далакян
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Источник:
Union Boxing Promotion
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