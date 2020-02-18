Кокаин и проститутки. Фьюри озвучил свои планы после реванша с Уайлдером

Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе проведет бой-реванш с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО). В случае победы британец впервые с 2015 года станет чемпионом мира в супертяжелом весе.

"После боя я буду нюхать кокаин и закажу проституток. Есть ли что-нибудь лучше, чем кокаин и проститутки? Мне нужны дешевые – по 30 долларов", - цитирует Фьюри Daily Caller.

Столь хулиганские заявления Тайсон Фьюри регулярно делает даже при том, что он женат уже 12 лет. Вместе с женой Пэрис скандальный боксер воспитывает пятерых детей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что легендарный Джордж Форман в реванше Уайлдера и Фьюри прогнозирует победу британца.