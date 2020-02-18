Кличко: У Фьюри нет дисциплины

Уайлдер и Фьюри проведут второй бой в субботу, 22 февраля. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

"Шансы Уайлдера и Фьюри равны, но все зависит от психологического состояния Тайсона. Кажется, у него нет стабильной дисциплины. Когда мы должны были провести реванш, то он подсел на кокаин и столкнулся с другими проблемами.

Желаю Фьюри победы, ведь в таком случае в супертяжелом весе будет новая расстановка сил. Это хорошо и для фанатов, и для бокса.

Фьюри очень неудобен из-за своих габаритов и движения. Уайлдер другой, у них разные стили. Мне сложно сказать, у кого лучший стиль", - заявил Кличко-младший в интервью The Mirror.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что Деонтей Уайлдер не стал лучше с момента их первого боя.