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Кличко: У Фьюри нет дисциплины

Бокс
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Легендарный украинец высказался о реванше Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Кличко: У Фьюри нет дисциплины
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Уайлдер и Фьюри проведут второй бой в субботу, 22 февраля. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

"Шансы Уайлдера и Фьюри равны, но все зависит от психологического состояния Тайсона. Кажется, у него нет стабильной дисциплины. Когда мы должны были провести реванш, то он подсел на кокаин и столкнулся с другими проблемами.

Желаю Фьюри победы, ведь в таком случае в супертяжелом весе будет новая расстановка сил. Это хорошо и для фанатов, и для бокса.

Фьюри очень неудобен из-за своих габаритов и движения. Уайлдер другой, у них разные стили. Мне сложно сказать, у кого лучший стиль", - заявил Кличко-младший в интервью The Mirror.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что Деонтей Уайлдер не стал лучше с момента их первого боя.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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