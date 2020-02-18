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Кличко: У Фьюри нет дисциплины
Легендарный украинец высказался о реванше Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).
Уайлдер и Фьюри проведут второй бой в субботу, 22 февраля. В первом поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.
"Шансы Уайлдера и Фьюри равны, но все зависит от психологического состояния Тайсона. Кажется, у него нет стабильной дисциплины. Когда мы должны были провести реванш, то он подсел на кокаин и столкнулся с другими проблемами.
Желаю Фьюри победы, ведь в таком случае в супертяжелом весе будет новая расстановка сил. Это хорошо и для фанатов, и для бокса.
Фьюри очень неудобен из-за своих габаритов и движения. Уайлдер другой, у них разные стили. Мне сложно сказать, у кого лучший стиль", - заявил Кличко-младший в интервью The Mirror.
Ранее Тайсон Фьюри заявил, что Деонтей Уайлдер не стал лучше с момента их первого боя.