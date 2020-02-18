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Джошуа хочет провести бой с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Но согласится ли украинец?

Джошуа хочет провести бой с Усиком
Новина українською

Энтони Джошуа в июне проведет защиту титул в бою с Кубратом Пулевым, а после этого британец нацеливается на поединок с украинцем Александром Усиком.

"Я готовлюсь к бою в июне, настроен на это. Соперником будет Пулев. Тем времени Усик будет драться с Чисорой. Пока что все идет по такому плану".

"Но далее я знаю, что в любом случае будет мой бой с Усиком, и я к этому готовлюсь. Разумно уже начинать готовиться, изучать. Я хочу драться 2-3 раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику", - считает Джошуа.

Ожидается, что бои Усик - Чисора и Джошуа - Пулев будут официально подтверждены в ближайшее время.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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Источник:
sport.ua
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