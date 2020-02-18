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Уайлдер: В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри

Бокс
(2 голосов)

Деонтей сдается раньше времени?

Уайлдер: В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) выступил с очередным пафосным заявлением накануне реванша против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

"В субботу вы получите ответы на все вопросы. В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри".

#boxing #WilderFury2

Публикация от Behind The Gloves Boxing News (@officialbehindthegloves)

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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