Уайлдер: В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) выступил с очередным пафосным заявлением накануне реванша против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

"В субботу вы получите ответы на все вопросы. В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри".