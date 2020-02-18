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Уайлдер: В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри
Деонтей сдается раньше времени?
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) выступил с очередным пафосным заявлением накануне реванша против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).
"В субботу вы получите ответы на все вопросы. В хэвивейте должен быть один король и его имя Тайсон Фьюри".
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