Хирн: Джошуа – номер один. У него лучше резюме, чем у Уайлдера

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что победитель реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри не может считать себя лучшим до поединка с его подопечным.

"Тот, кто имеет один пояс, не имеет право заявлять о том, что он № 1, если есть боец с тремя поясами. Ни у кого в мире не возникнет сомнений в том, что у Джошуа лучшее резюме, чем у этих парней. Особенно, чем у Уайлдера.

Энтони – номер один. Да, он потерял пояса, но потом вернул их, и поэтому все еще является № 1. Положа руку на сердце, никто не может сказать, что он лучший супертяжеловес до боя с Джошуа. Только поединок с ним установит лучшего", – сказал Хирн.