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Головкин из-за травмы отметил бой с поляком

Бокс
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Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) не может вернуться на ринг.

Головкин из-за травмы отметил бой с поляком
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Головкин в апреле в бою с Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) должен был провести обязательную защиту титула IBF в среднем весе. Теперь же ESPN сообщает, что боксер из Караганды в связи с травмой попросил о переносе боя на май-июнь.

Согласно источнику, у Головкина в тренировочном лагере возникли проблемы с правой голенью. Подробности не уточняются.

Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в октябре прошлого года, когда в Нью-Йорке в близком бою одолел украинца Сергея Деревянченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Сауля Альвареса определились с соперником.

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В статье: Бокс Геннадий Головкин
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