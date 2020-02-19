Головкин из-за травмы отметил бой с поляком

Головкин в апреле в бою с Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) должен был провести обязательную защиту титула IBF в среднем весе. Теперь же ESPN сообщает, что боксер из Караганды в связи с травмой попросил о переносе боя на май-июнь.

Согласно источнику, у Головкина в тренировочном лагере возникли проблемы с правой голенью. Подробности не уточняются.

Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в октябре прошлого года, когда в Нью-Йорке в близком бою одолел украинца Сергея Деревянченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Сауля Альвареса определились с соперником.