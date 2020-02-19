Не Кличко и не Уайлдер. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) в декабре 2018 года в первом бою с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) дважды побывал в нокдауне, но не этот поединок британец считает самым сложным в карьере.

"У меня были намного более сложные бои, и Уайлдер точно не был сложнейшим из моих соперников. Сложнейшим был Стив Каннингем, бывший чемпион мира в крузервейте. Мы дрались в 2013 году на арене Мэдисон-сквер-гарден, и это был мой самый тяжелый бой.

Он был объединенным чемпионом, который значительно превосходил в мастерстве любого из моих предыдущих соперников. Очень ловкий и неудобный, он был очень хорошим боксером, и в него было реально трудно попасть", - говорит Фьюри.

В бою с Каннингемом Фьюри побывал в нокдауне во втором раунде, но в седьмом раунде смог отправить американца в нокаут.

В субботу Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе проведет бой-реванш с Уайлдером.