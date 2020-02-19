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Альварес готов в третий раз подраться с Головкиным

Бокс
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Назревает трилогия.

Альварес готов в третий раз подраться с Головкиным
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Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что в сентябре 2020 года Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) с высокой долей вероятности проведут третий бой.

Альварес и Головкин впервые встретились три года назад – тот бой завершился вничью. Спустя год в реванше Канело с минимальным преимуществом нанес казаху первое поражение в карьере.

Альварес планирует вернутся на ринг 2 мая, а его соперником должен стать Билли Джо Сондерс.

Головкин свой следующий бой из-за проблем со здоровьем проведет в мае или июне, хотя изначально чемпион IBF планировал отбоксировать в феврале.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Головкин из-за травмы перенес обязательную защиту титула.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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