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Гассиев снова отложил возвращение на ринг

Бокс
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Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) никак не может возобновить карьеру.

Гассиев снова отложил возвращение на ринг
Новина українською

Гассиев 29 февраля во Фриско (штат Техас) в андеркарде боя Майки Гарсия и Джесси Варгаса в бою с американцем Джерри Форрестом (26-3, 20 КО) должен был дебютировать в супертяжелом весе.

Теперь же ESPN сообщает, что Гассиев отменил свой камбэк по причине отсутствия спарринг-партнеров. Новая дата боя россиянина еще неизвестна.

Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Москве в финале Суперсерии единогласным решением судей проиграл Александру Усику (17-0, 13 КО) и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский чемпион Артем Далакян вернется к тренировкам через три месяца.

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В статье: Бокс Мурат Гассиев
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