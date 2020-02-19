Гассиев снова отложил возвращение на ринг

Гассиев 29 февраля во Фриско (штат Техас) в андеркарде боя Майки Гарсия и Джесси Варгаса в бою с американцем Джерри Форрестом (26-3, 20 КО) должен был дебютировать в супертяжелом весе.

Теперь же ESPN сообщает, что Гассиев отменил свой камбэк по причине отсутствия спарринг-партнеров. Новая дата боя россиянина еще неизвестна.

Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Москве в финале Суперсерии единогласным решением судей проиграл Александру Усику (17-0, 13 КО) и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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