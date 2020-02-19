Фьюри: Реванш с Уайлдером – крупнейший бой за 50 лет

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) в субботу в Лас-Вегасе проведет бой реванш с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) за титул WBC в супертяжелом весе. В первом бою в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

"Я не припоминаю, чтобы супертяжелый дивизион был таким захватывающим со времен 1970-х годов. Наш бой с Уайлдером будет самым крупнейшим с 1971 года, ведь именно тогда сражались два непобедимых чемпиона мира в хэвивейте. Это были Мухаммед Али и Джо Фрейзер.

Я с нетерпением жду боя. Мы устроим фантастическое шоу", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере.