  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Реванш с Уайлдером – крупнейший бой за 50 лет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Реванш с Уайлдером – крупнейший бой за 50 лет

Бокс
(1 голосов)

Британец продолжает бросаться громкими заявлениями.

Фьюри: Реванш с Уайлдером – крупнейший бой за 50 лет
Новина українською

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) в субботу в Лас-Вегасе проведет бой реванш с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) за титул WBC в супертяжелом весе. В первом бою в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

"Я не припоминаю, чтобы супертяжелый дивизион был таким захватывающим со времен 1970-х годов. Наш бой с Уайлдером будет самым крупнейшим с 1971 года, ведь именно тогда сражались два непобедимых чемпиона мира в хэвивейте. Это были Мухаммед Али и Джо Фрейзер.

Я с нетерпением жду боя. Мы устроим фантастическое шоу", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...