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Фьюри: Каждое воскресенье думаю о суициде

Бокс
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Это единственный выходной день у Тайсона

Фьюри: Каждое воскресенье думаю о суициде
Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что постоянно впадает в депрессию по воскресеньям. В эти моменты его посещают мысли о суициде.

"Каждое воскресенье мне сложно, думаю о суициде. Почему именно в воскресенье? Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день. Мне нравятся тренировки, люблю ходить в зал, а когда этого нет, чувствую себя подавленным. Но когда наступает утро понедельника, я вновь фантастически себя ощущаю", – сказал Тайсон в интервью ESPN.

Напомним, матч-реванш Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри состоится в Лас-Вегасе, США, 22 февраля. Первый поединок боксёров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.

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В статье: Тайсон Фьюри
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