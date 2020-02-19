Беринчик рассказал о новой методике тренировок

Владелец титула WBO International Денис Беринчик (12-0, 7 КО) рассказал в интервью XSPORT о работе со своим новым тренером Егором Голубом.

"Я понимаю, что у меня появился молодой человек в команде. Но самое главное – это то, что мы одной закалки и стратегии ведения поединка, с "перекачей". Не секрет, что Анатолий Николаевич Ломаченко привил нам эту белгород-днестровскую школу и мы все разминаемся, тренируемся и нарабатываем различные комбинации сугубо по старой системе.

Подводка в течение пяти лет осталась прежней. Мы знаем, как готовиться, сколько нужно уделить внимания общефизическому сбору, функциональному. Думаю, что у нас с Егором все получится, поскольку мы друг другу доверяем, мы тельцы и можем пойти на компромисс. В профессиональном боксе главный не тренер, а соперник. Бывают случаи, когда тренер начинает наворачивать на себя слишком много одеял и думают, что они промоутерская компания. Я не скажу по поводу своих прежних тренерских штабов, но знаю, что у людей бывают проблемы.

Также у меня есть тренер за рингом, которого никогда не показывают. Это Александр Николаевич Пискунов – он давно в боксе, и вместе со мной в течение пяти лет. Мы об этом не афишируем, поскольку он в инвалидной коляске и, в принципе, ему тяжело показываться телеканалам".