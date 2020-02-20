Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции. ВИДЕО

Чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) на заключительной пресс-конференции перед субботним реваншем дали волю рукам – боксеры активно обменивались колкими репликами и немного потолкались. Конфликт был быстро погашен благодаря оперативному вмешательству окружающих.

Реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится в Лас-Вегасе в субботу, 22 февраля.

Ранее UA-Футбол сообщал, как бой Уайлдера и Фьюри можно посмотреть в Украине.