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Реванш Уайлдера и Фьюри обслужат судьи из США

Бокс
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Реванш Уайлдера и Фьюри обслужат судьи из США
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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Атлетическая комиссия штата Невада на официальном уровне сообщила, что в реванше Уайлдера и Фьюри весь состав судейской бригады будет американским. В ринге с боксерами снова будет находиться Кенни Бейлис, а за судейские записки ответят Гленн Фелдман, Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд.

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Британец дважды побывал в нокдауне, но в большинстве раундов выглядел предпочтительней чемпиона.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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