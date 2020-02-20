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Руис и Ортис договариваются о бое

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Руис и Ортис договариваются о бое
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) летом 2020 года может провести бой с двукратным экс-претендентом на титул WBC Луисом Ортисом (31-2, 26 КО). Об этом сообщает ESPN Mexico.

Руис и Ортис могут разыграть статус обязательного претендента на пояс Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО), который в субботу проведет реванш с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Если Уайлдер сохранит титул, то бой американца с Руисом или Ортисом станет делом времени, ведь все три боксера сотрудничают с компанией Эла Хэймона Premier Boxing Champions.

Руис в последнем бою в декабре прошлого года единогласным решением судей проиграл Энтони Джошуа и потерял титулы в супертяжелом весе.

Ортис в ноябре в реванше с Уайлдером снова проиграл нокаутом – в этот раз в седьмом раунде.

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В статье: Луис Ортис Энди Руис
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