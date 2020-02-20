Пакьяо: Уайлдер нокаутирует Фьюри

Мэнни Пакьяо, действующий «суперчемпион» WBA в полусреднем весе, считает, что в реванше Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) определяющим станет превосходство американца в ударной силе.

"Никогда не ставь против панчера, в особенности такого, как Деонтей Уайлдер. Я смотрю на Уайлдера, как на Майка Тайсона, другого такого же панчера. Предвижу, что Уайлдер выиграет реванш у Фьюри нокаутом в 10-м раунде", - сказал Пакьяо.

Бой-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится в Лас-Вегасе в субботу, 22 февраля. Первый бой между двумя гигантами в декабре 2018 года завершился ничьей.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции.