Уайлдер: Фьюри, я вернул тебя в бокс

На последней пресс-конференции перед субботним реваншем Уайлдер заявил, что Фьюри снова стал частью большого бокса именно благодаря ему.

"Фьюри, ты привел меня в большой бокс? Когда я обратился к тебе с предложением о поединке, ты сидел на крэке. Не забывай об этом. Когда я обратился к тебе, ты весил словно жилой дом. И выглядел точно так же. Когда я обратился к тебе по поводу боя, ты размышлял о том, чтобы покончить жизнь суицидом. Именно я вернул тебя.

Благодаря тому, что я дал тебе бой, ты смог кормить свою семью. И сейчас я предоставляю тебе еще одну такую возможность. Не забывай об этом. Это не ты, а я привел тебя в большой бокс. Без меня ты бы вернулся в ринг", - сказал американский чемпион.

Тайсон Фьюри перед первым боем с Деонтеем Уайлдером не боксировал на протяжении трех лет. Британец вернулся в июне 2018 года, а в декабре стал первым боксером в истории, сумевшим в бою с Уайлдером покинуть ринг без поражения.

Ранее UA-Футбол сообщал, как бой Уайлдера и Фьюри можно посмотреть в Украине.