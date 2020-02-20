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Фьюри: Я обеспечил Уайлдеру самый крупный чек в его карьере

Бокс
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Тайсон считает, что именно он помог Деонтею оказаться на вершине

Фьюри: Я обеспечил Уайлдеру самый крупный чек в его карьере
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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением об обладателе пояса WBC Деонтее Уайлдере, который станет его следующем соперником. Матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

"Я обеспечил Уайлдеру самый крупный чек в его карьере, вывел его на крупнейшую сцену. Он обязан мне всем, что имеет. Я вывел его на эту вершину, это второй его топовый бой.

Деонтей попытается уложить меня правой. Если я достаточно глуп, чтобы попасться на это, то я заслуживаю поражения. В первом поединке я упал на настил, но показал, что являюсь настоящим бойцом. Если Уайлдер не прикончит меня, то я его съем.

Я нацелен на нокаут. Поэтому я нанял Шугара Хила. Моих действий в первом бою было недостаточно", — приводит слова Тайсона Фьюри Boxing News 24.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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