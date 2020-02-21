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Озвучены официальные гонорары Уайлдера и Фьюри

Бокс
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Бой состоится в субботу.

Озвучены официальные гонорары Уайлдера и Фьюри
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Атлетическая комиссия штата Невада отрапортовала, что гарантированные гонорары Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) за субботний реванш составят по 5 миллионов долларов.

В ESPN утверждают, что боксеры увеличат эту сумму как минимум в пять раз. Уайлдер и Фьюри получат по 25 миллионов долларов без учета процента от проданных платных трансляций.

По неофициальной информации за первый бой Уайлдер заработал 14 миллионов долларов, а Фьюри положил на свои банковские счета 10 миллионов в американской валюте.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Британец дважды побывал в нокдауне.

Ранее UA-Футбол сообщал, как бой Уайлдера и Фьюри можно посмотреть в Украине.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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