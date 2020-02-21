Уайлдер и Фьюри не проведут финальную дуэль взглядов

Финальная битва взглядов между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и британским претендентом Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) отменена, сообщает портал Boxing news24.

Это решение Атлетическая комиссия штата Невады приняла после вчерашней потасовки боксеров на пресс-конференции. Уайлдер и Фьюри несколько раз толкнули друг друга и обменялись ругательствами.

"Пресс-конференция говорила сама за себя. Действия двух боксеров, толкающих друг друга, не свидетельствуют об имидже нашего спорта, поэтому дуэль взглядов не отвечает интересам безопасности бойцов, публики и вечера бокса", - цитирует ESPN исполнительного директора комиссии Боба Беннетта.

Повторная битва Уайлдера и Фьюри состоится в Лас-Вегасе в субботу, 22 февраля. В первом бою в декабре 2018 года была зафиксирована спорная ничья.

Ранее UA-Футбол сообщал, как бой Уайлдера и Фьюри можно посмотреть в Украине.