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Беринчик готовит уникальное шоу перед субботним боем
Чемпион WBO International Денис Беринчик (12-0, 7 КО) будет удивлять публику.
Беринчик 22 февраля в главном событии вечера бокса в Броварах проведет бой с аргентинцем Эктором Сармиенто (21-1, 14 КО).
Украинец, известный своими эпатажными выходами на ринг, на свой 13-й бой в профессионалах готовит что-то особенное.
"Есть множество выходов, которые пока еще не реализованы. Есть множество вариантов, есть команда, которая обдумывает все и взвешивает.
На этот раз будет киношный герой, идущий через препятствия. Пока так боксеры не выходили, но думаю, что шоумены в других видах спорта выходили. Но боксеры никогда такого не делали", - сказал Беринчик.
Ранее UA-Футбол сообщал, что к бою с Сармиенто Дениса Беринчика готовил новый тренер.