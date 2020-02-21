Беринчик готовит уникальное шоу перед субботним боем

Беринчик 22 февраля в главном событии вечера бокса в Броварах проведет бой с аргентинцем Эктором Сармиенто (21-1, 14 КО).

Украинец, известный своими эпатажными выходами на ринг, на свой 13-й бой в профессионалах готовит что-то особенное.

"Есть множество выходов, которые пока еще не реализованы. Есть множество вариантов, есть команда, которая обдумывает все и взвешивает.

На этот раз будет киношный герой, идущий через препятствия. Пока так боксеры не выходили, но думаю, что шоумены в других видах спорта выходили. Но боксеры никогда такого не делали", - сказал Беринчик.

Ранее UA-Футбол сообщал, что к бою с Сармиенто Дениса Беринчика готовил новый тренер.