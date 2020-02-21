Названы гонорары Уайлдера и Фьюри

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого померятся силами чемпиона мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри.

В преддверии противостояния стали известны и гонорары боксёров за эту встречу. Гарантированный доход каждого из спортсменов составит $ 5 млн. В эту сумму не включён процент от продаж платных трансляций. По прогнозам, Уайлдер и Фьюри смогут заработать на двоих ещё $ 25 млн.

Напомним, это будет второе противостояние Уайлдера и Фьюри. Впервые боксёры встретились в декабре 2018 года. Тогда по итогам двенадцати раундов была зафиксирована ничья.