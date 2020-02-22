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Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прошли церемонию взвешивания перед поединком
Американец оказался на 20 килограммов легче
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) и линейный чемпион Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прошли церемонию взвешивания накануне их поединка.
Так, под британцем весы показали цифру 123,83 кг., в то время как под американцем на 20 килограммов меньше - 104,78 кг.
Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 23 февраля в Лас-Вегасе (США). Текстовую трансляцию боя вы можете наблюдать на сайте UA-Футбол. Она начнется сегодня в 22:00 по Киеву.
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