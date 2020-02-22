Деонтей Уайлдер: Меня не волнует вес Фьюри, я всегда дрался с большими парнями

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) прокомментировал результаты церемонии взвешивания накануне его поединка против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Меня не волнует вес Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Вы же знаете, что это только замедлит Тайсона. Если он обрушится на меня своим весом, я буду бить Фьюри, мочалить его. Так что пусть выходит в ринг. Я не беспокоюсь из-за его веса. Я всего лишь говорю Тайсону, чтобы он не моргал.

В конце концов, мы супертяжеловесы, так что на самом деле вес не имеет значения. Вы можете увидеть, что на протяжении всей карьеры я весил меньше, чем соперники. Возможно, за свою карьеру я перевесил оппонентов четыре раза. Поэтому я не думаю о весе. Мой вес показывает, что я подошел к реваншу в лучшем физическом и психологическом состоянии, чем к первому поединку. Я выйду, чтобы причинить боль.

Я удерживал свой вес в течение двух месяцев в тренировочном лагере. Я ежедневно спарринговал и тренировался, так что вес не является для меня проблемой. Фьюри - это 124 килограмма чистой британской говядины" - сказал Деонтей.

Напомним, что текстовую трансляцию боя Уайлдер - Фьюри 2 вы сможете наблюдать на нашем сайте. Начало сегодня в 22:00 по Киеву. Сам бой состоится 23 февраля, примерное начало - 05:00 по Киеву.

Отметим, что ранее UA-Футбол давал прогноз и анонс на поединок Фьюри - Уайлдер.